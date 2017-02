© Police

© Police

D'Kontrolle goufe vun der Police de la route duerchgefouert.10 Chaufferen hu misste bezuelen. Dat well si géint sozial Legislatioune verstouss hunn, net déi richteg Autorisatiounen haten oder hier Wuer net richteg geséchert haten.Zwee Camione sinn allerdéngs besonnesch opgefall. Een hat Bauutensilie gelueden, déi 60cm erausgekuckt hunn an hat Wuer gelueden, déi net gutt geséchert war. Deen aneren ass mat engem platte Pneu am Unhänger gefuer an hat eng 12 Tonne schwéier Maschinn, déi en transportéiert huet, net de Virschrëfte no geséchert.