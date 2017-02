Dat ass eng Croissance vun 3%. Virun allem d’Servicer vum Wholesale an dem Retail Banking hätten d’lescht Joer am meeschten erabruecht.

E groussen Deel vum Resultat huet d’ING d’lescht Joer duerch de Wholesale Banking generéiert, also dee Service, dee sech un d’Entreprise riicht. Ëm 17% sinn d’Kreditter hei gewuess. Dëst ënnert anerem mat Hëllef vun der neier Applikatioun “My ING Pro”, erkläert d’CEO Colette Dierick. Dëst wier eng Applikatioun fir den Internet Banking mat de Funktionalitéiten, déi eng Entreprise bräicht. Dat wier zum Beispill Multisignature. Eng Entreprise hätt aner Besoine wéi deen Eenzelnen. Entreprisen hätte méi Konten, déi misste geréiert ginn, dofir misst ee sech do upassen, esou d'Colette Dierick.Donieft huet d’Bank d’Capital Calls an d’Liewe geruff, eng Offer, bei där d’Clienten hir Kreditter kuerzfristeg an e Fong investéiere kënnen.

Och am Retail Banking, dee Service, dee sech u privat Clienten riicht, sinn d’Kreditter ëm 16% an d’Luucht gaangen. Virun allem den Invest Plan hätt hei eng wichteg Roll gespillt. Investéiere kann een hei vun 50 Euro un, ënnersträicht d’Colette Dierick. Dat kéint een nëmmen digital maachen. Do géif ee säi Profil ausfëllen an all Mount géif de Montant, deen ee wéilt investéieren, investéiert ginn.

D’Zil wier et dann, och d’Clienten an hire Projeten nach besser ze begleeden, esou nach d’Colette Dierick.

Fir d’Qualitéit vum Service ze verbesseren, wäert d’ING dann och am Abrëll an en neit Gebai op d’Stater Gare plënneren. Domat géif ee sech dann och erhoffen, datt méi Clienten op den ëffentlechen Transport géifen zeréckgräifen. Et wier méi praktesch fir d'Leit an et géif een an engems eppes fir d'Ëmwelt maachen, esou d'Colette Dierick.

Op sportlechem Niveau war et d’Nouvelle, datt den ING Night Marathon ewell elo schonn ausgebucht ass.