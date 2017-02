X

Extrait Fernand Etgen



De Food Summit, also de Sommet vum Iessen, war en Dënschdeg fir déi éischte Kéier an der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg organiséiert ginn. Een Treffen, wou sech ronn 300 Professioneller aus der kollektiver Restauratioun, aus der Distributioun, aus der Produktioun a lokal Acteure gesinn hunn. Virun allem den Austausch stoung hei am Virdergrond. Nieft de Stänn goufen et och eng Rei Konferenzen.Sensibiliséieren, promouvéieren a schützen, dat sinn mat d’Haaptaufgabe vum Secteur, well et steet ee viru groussen Defien, esou de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen.

E ganz wichtegt Thema ass d'Liewensmëttelverschwendung. Dat Thema gehéiert op en Event, wéi deen heiten, well et eng grouss Erausfuerderung ass. D'Zuele sinn alarméierend, seet de Minister, wann ee bedenkt, datt ronn een Drëttel vun de Liewensmëttel ewechgehäit gëtt a gläichzäiteg awer wäit iwwer 1 Millioun Leit op der Welt Honger leiden. Dofir gëllt et ze handelen. Dat lescht Joer huet een eng breet Mobiliséierung lassgetrëppelt, fir d'Konsumenten drop opmierksam ze maachen, datt et esou net ka weider goen.Um Sommet soll beim Austausch och nach gekuckt ginn, wéi een nei Weeër ka goen. A senger Ried virun de Leit aus dem Secteur huet de Fernand Etgen dann och ënnerstrach, datt hien houfreg op d’Qualitéit vun der Lëtzebuerger Wuer wier.