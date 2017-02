Et ass eng Ironie u sech: e Gesetz, dat soll d'administrativ Weeër vereinfachen, brauch selwer 31 Méint, bis dass et an d'Chamber kënnt.

Dat ass um Mëttwoch de Fall mam Omnibusgesetz. Mam Gesetz, dat elo gestëmmt gëtt, ginn 11 verschidden Gesetzestexter ofgeännert: concernéiert sinn d'Beräicher Landesplanung, wéi kommunal Flächen verplangt ginn an d'Kommodo-Legislatioun. D'Gesetz heescht "Omnibus", well verschidde Gesetzer mat engem Zil ofgeännert ginn.

Och wann d'Gesetz effektiv net d'Vitess vun engem TGV hat, zanter datt 2014 driwwer diskutéiert gouf, sou wäerten déi concernéiert Gemengen, mee och d'Bierger frou sinn, wann d'Simplification administrative nees e Stéck Realitéit gëtt.

Am Januar 2014 hat den Inneminister Kersch nach gesot, datt een dat ganz séier wëll maachen. Am Juli 2014 gouf de Gesetzprojet dunn deponéiert. Absënns wat d'Legislatiounen iwwer de Patrimoine an de Naturschutz ugeet, sollen d'Texter vereinfacht ginn.

Datt d'Matière komplex ass, an direkt an d'Plange vun Flächen an Terrainen agräift, weist, datt Enn 2015 nach net manner wéi 54 Amendementer beim Staatsrot eragereecht gi waren.

Zum Beispill goufen dosropshin d'Dispositioune fir den "Droit de superficie" aus dem Omnibus-Gesetz erausgeholl. Wéi den Inneminister am September zejoert sot, géif dat Gesetz och de Rechter vun de Leit zegutt kommen. Dat géif kee vu politescher Säit méi kritiséieren.

No 3 Avisen vum Staatsrot kann d'Chamber iwwert den Omnibus ofstëmmen, deen dann awer elo nach vun der Plaz koum.



