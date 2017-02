© RTL Archiv

Xavier Bettel



Dat äntwert de Xavier Bettel um Dënschdeg an der Chamber an enger Froestonn un d'Regierung. D'Chambersessioun vum Dënschdeg de Mëtten huet mat enger Froestonn un d'Regierung ugefaangen an an deem Kader hat den CSV Deputéierte Laurent Zeimet eng Fro iwwert d'Sécherheet während Manifestatiounen, déi d'Gemengen organiséieren.Am Fall, wou et terroristesch Menacë géifen, wollt de Laurent Zeimet wëssen, ob d'Regierung wëlles huet,d'Gemengen doriwwer ze informéieren.De Staatsminister Xavier Bettel huet a senger Äntwert präziséiert, datt de Groupe de coordination de lutte contre le terrorisme während dem Niveau 2 vum Plan Vigil Nat eemol de Mount zesummekënnt fir d'Lëscht mat de sensibele Punkten a Manifestatiounen z'analyséieren an dann decidéiert, wou verstäerkt muss kontrolléiert ginn.

Sollt eng Manifestatioun als sensibel agestuuft ginn, wéi zum Beispill viru kuerzem d'Chrëschtmäert, misst d'Gemeng d'Police kontaktéieren, fir Rotschléi iwwert d'Sécherheet ze kréien. D'Police hätt op der Plaz d'Kontroll.