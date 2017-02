Dovu waren der awer just 3 op d’Geriicht komm. D’Strofen, déi um Enn fir si gefuerdert goufen, gi vu maximal 9 Méint Prisong bis bei eng Suspension du prononcé.

Déi dee Mann, fir deen dat verlaangt gouf, awer net acceptéiere wollt. Dobäi hat hien am September 2015 ë.a. geschriwwen, dass Kanner vu Flüchtlingen eis Kanner schloen a beklaue géifen an a Schoule mat Drogen handelen dierften, wougéint näischt géif gemaach ginn. Dem zoustännegen Enquêteur hat de Beschëllegte gesot, hien hätt d’Bildungspolitik wëlle kritiséieren, ma kee wëllen ugräifen. Den Ugekloten huet erkläert, dat wär kee Rassismus, mä d’Wourecht, an hien hätt kee beleidegt. Senger Affekotin no hätt de Mann no Erklärunge gefrot a géif säi Geschreifs ënnert d’Meenungsfräiheet falen, soudass hie fräizesprieche wär, sou d’Me Stoffel. Fir d’Vertriederin vum Parquet wär de Mann awer vun deem iwwerzeegt, wat hie geschriwwen huet, an hien hätt géintiwwer Kanner vu Migrante pauschaliséiert.

En zweete Beschëllegten, deen am August 2015 géint Migrante geschriwwen hat, huet sech och op d’Meenungsfräiheet beruff; an den Ae vun der Vertriederin vum Parquet géif dat Geschreifs awer en Opruff zum Haass duerstellen a misst eng Geldstrof no sech zéien.

Deen Ugekloten, deen net ugetrueden ass, hat am Dezember schrëftlech Lëtzebuerger Studenten attackéiert, déi Flüchtlingen zu Calais gehollef hunn, an am Januar zejoert - a schlechtem Lëtzebuergesch - Migranten zu Calais an zu Köln. Dem Enquêteur no konnt sech de Mann net un dat Eent erënneren a wär dat Anert net sou gemengt gewiescht. Wéinst der Vogel-Strauss-Politik vum Mann huet d’Vertriederin vum Parquet 6 Méint Prisong an eng Geldstrof verlaangt.

Dee leschte Beschëllegten dann, dee sech am September, Oktober an November ë.a. géintiwwer Tierken, Schwaarzer a Moslemen ausgelooss hat, bléif senger Linn trei, huet den Enquêteur gemengt. De Mann selwer sot, hie wär sech kenger Schold bewosst, well dat, wat hie gemaach huet, net illegal wär. D’Vertriederin vum Parquet huet fonnt, de Mann géif et systematesch fäerdeg bréngen, Biller ze posten, déi eendeiteg sinn; dofir misst een net méi all ze vill Rücksicht huelen a sollt de Mann zu 9 Méint Prisong veruerteelt ginn.

Déi 4 Uerteeler ginn den 2. Mäerz gesprach.