Et goung drëms, d'Direktiv Detachement vun 2014 an nationaalt Recht ëmzesetzen. Eng Direktiv, déi als Zil huet, d'Rechter vun de Salariéën ze schützen.

De Georges Engel



De Rapporter vum Projet de Loi Georges Engel mengt, datt dëst Gesetz géint Abusen a soziale Dumping virgeet. Den Text géing och fir ee méi soziaalt Europa stoen.

Den Aly Kaes



Den CSV-Deputéierten Aly Kaes huet eng ganz Partie Punkte vun dësem Gesetzprojet begréisst. Zum Beispill datt d'ITM - d'Inspection du travail et des mines also - e Chantier elo och ka stoppen, wa se Verstéiss géint d'Aarbechtsrecht feststellt. Den Aly Kaes huet allerdéngs och eng Rei Bedenken. A sengen Ae steet d'ITM, déi souwisou notoresch ënnerbesat wier, virun enger Mammutaufgab.

Trotz dëse Bedenken huet d'CSV - genee wéi all déi aner Fraktiounen - d'Gesetz matgestëmmt.Den Aarbechtsminister Nicolas Schmit huet ënnerstrach, datt een am Gaang ass, d'ITM ze reforméieren, mä datt dat wéi bei all Administratioun net esou einfach ass. Hien huet awer och drop higewisen, datt den Ament all Joers eng 15 nei Inspekteren agestallt ginn.