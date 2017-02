© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Dass d'AMMD an d'Gesondheetsministesch den Ament alles anescht wéi frou matenee sinn, ass eng Saach. Dass d'Ambiance an der Santés-Kommissioun vun der Chamber elo lues a lues och ëmmer méi ugespaant gëtt, ass en 2. Problem, deen d'Ausschaffe vum neie Spidolsgesetz net grad méi einfach mécht.Opweises huet een no der Reunioun vum Dënschdeg awer nach net vill. Hei schéngt d'Oppositioun hir Fanger am Spill ze hunn.

Spidolsgesetz / Reportage Monique Kater



Mat Argus-Ae suivéiert den CSV-Deputéierte Jean-Marie Halsdorf d'Aarbecht vun der Chamberkommissioun a kritiséiert se och ferm! Well ganz vill Detailer géinge feelen am neien Text. Weder eng Gesondheetskeess, nach de Minister fir d'Sécurité sociale géifen an der Santés-Kommissioun gehéiert, dobäi feelt et dem Jean-Marie-Halsdorf un Äntwerten, grad wat dat Finanziellt ugeet. Hie gëtt och e Beispill:An Zukunft sollen och 1-Bett-Zëmmer an déi zweet Klass kommen. D'Leit, déi an d'Spidol kéimen a gär en 1-Bett-Zëmmer wéilten, wéisste gär a wat fir eng Kategorie hiert Zëmmer fält, fir ze wëssen, wat fir eng Roll d'Caisse medico-chirurgicale an hirer Situatioun spillt. Et wier net ganz kloer, wéi dat elo weider geet, esou den CSV-Deputéierten. Et wier net schlecht gewiescht, wann dat an d'Gesetz geschriwwe gi wier, dass dat iwwert e Reglement Grand-Ducal geregelt géif ginn. Dat alles wier nach op, well de Minister vun der Sécurité sociale net do wier an dat wier ze bedaueren.

Esou Dommheete wéi d'Remarque, datt Gesetz hei sollt duerchgeboxt ginn, soll een einfach net nolauschteren, fënnt den Alex Krieps, an där Meenung wier d'Majoritéit vun de Parteien. Et geet ëmmerhin ëm 57 Artikelen. Dofir, fënnt den DP-Deputéierten, misst een elo endlech ukommen. Einfach schéngt dat net.



Et wier ee guer net vum Fleck komm, well een alles misst diskutéieren. D'CSV géif elo gebiede ginn, Amendementer schrëftlech an d'Kommissioun anzereechen, esou den Alex Krieps.

57 Artikelen, eng 8 Avisen, a kee Meter virun. Den Alex Kieps kritt Réckewand. Déi Gréng Josée Lorsché huet nämlech absolut keng Loscht méi, weider an d'Blannt eranzediskutéieren. Si hätt d'Gefill, et wier eng Taktik fir d'Aarbecht vun der Kommissioun opzehalen.

An och d'Presidentin vun der Santés-Kommissioun gëtt esou lues ongedëlleg. Dass diskutéiert gëtt, ass am Prinzip jo ganz gutt, seet d'Cécile Hemmen, LSAP. Den abberdéngegen Asaz vun der CSV am Dossier Spidolsgesetz kommentéiert si méi diplomatesch. Si denkt net, dass d'Oppositioun et express verzögert, mä et wieren eng Rei Saachen evident an doriwwer misste net esou vill Réckfroe gestallt ginn.

Ob d'Presidentin elo méi streng gëtt? Egal wéi, esou séier ass dat neit Spidolsgesetz wuel net zeideg. Dobäi soll de Patient jo ëmmer am Mëttelpunkt stoen, insistéieren d'Deputéiert!