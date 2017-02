An der Rue de Beggen an der Stad

De Mann ass an der Beggenerstrooss aus dem Bus geklommen, op engem Arrêt, wou zu deem Moment e puer Persoune stoungen. Hie gouf vun engem jonke Mann ugeschwat an dësen huet verlaangt, hie sollt seng Täschen eidel maachen. Wéi de Mann dat refuséiert huet, huet den Täter e Messer erausgeholl an hien domat bedreet.Geklaut gouf en Handy vun der Mark Samsung, Modell Galaxy S7.Den Täter ass ëm déi 20 Joer al, ongeféier 1.80m grouss an e südlänneschen Typ.Hien hat eng donkelblo Jackett, gro Schong an eng schwaarz Mutz vun der Mark Lacoste un.Donieft hat hien eng Männerposch vun der Mark Gucci bei sech.