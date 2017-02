Am Kontext vum Containerduerf zu Stengefort huet d'Verwaltungsgeriicht e Mëttwoch och an zweeter Instanz dem Nohaltegkeetsministère Onrecht ginn.

Nom Tribunal administratif am September huet sech deemno och d'Cour administrative op d'Säit vun der Biergerinitiativ vu Stengefort gestallt. Den zweete Riichter no, hätt de Ministère mat senger Decisioun, fir am Kader vum Flächennotzungsplang keng Ëmweltetude ze froen, seng Appreciatiounsmarge iwwerschratt.