D'AMMD souz en Dënschden am Conseil beieneen an huet eng net alldeeglech Decisioun geholl: den 1. Mäerz ass eng ausseruerdentlech Generalversammlung.

Den Alain Schmit sot, dass een an enger Situatioun wier wou een net méi weider kënnt. Dobäi kéim, dass d'Gesondheetsministesch d'Doktere generell veruerteelt huet, si géinge Patienten net gutt versuergen. Fir den Alain Schmit ass een domadder scho wäit an engem Konflikt dran, an déi Aussoen si fir hien net acceptabel. Et géing een sech an dëser Situatioun gezwonge fillen, op d'Basis zeréck ze goen, si ze informéieren, en Debat ze féieren an dann Decisiounen ze huelen.





Ob et zu gewerkschaftlechen Aktioune kënnt, wollt de President vun der AMMD net soen. Et wier ee jiddwerfalls an engem Kampf, sou den Alain Schmit an et géif een och weiderhin am Intressi vum Patient optrieden. Den Alain Schmit wollt am RTL-Interview net den Decisiounen, déi méiglecherweis op esou enger ausseruerdentlecher Generalversammlung geholl ginn, virgräifen, mä et wär awer sécher, dass een Decisioune wäert huelen. Dës sollen dann awer op alle Fall am Sënn vum Patient sinn.





Et wier net eréischt elo, dass et kee konstruktiven Dialog gëtt, wat dat neit Spidolsgesetz betrëfft, huet den Alain Schmit nach eemol kritiséiert. Doktere missten a sou wichtege Froe mat agebonne ginn, an dat wier mat der Gesondheetsministesch Lydia Mutsch net de Fall, sou nach den Alain Schmit.

Bis ewell hätt ee vun der Politik näischt héieren, datt sech nach Ännerungen, déi am Sënn vun den Doktere wären, undeiten.

Fir d'lescht war 2010 sou eng ausseruerdentlech Sëtzung an um Enn ass e Streik derbäi eraus komm.