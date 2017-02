© RTL Télé Lëtzebuerg/ Pierre Weimerskirch

Et géingen nämlech ëmmer méi Leit sech mat hirer Sucht behandele loossen. Den Ament geet een dovun aus, dass eng 2.000 Leit zu Lëtzebuerg zu dëser Kategorie Konsumente gehéieren. Dat geet ervir aus dem nationale Rapport iwwer d'Situatioun vun den Drogen an der Drogesucht am Grand-Duché, deen d'Gesondheetsministesch e Mëttwoch de Moie presentéiert huet.



Och d'Mortalitéit duerch Drogekonsum wär an de leschten 10 Joer däitlech erofgaangen, ma et géing ee sech dofir ëmmer nees neien Erausfuerderungen entgéintgesat gesinn. Sou géif et zanter 2014 eng Hausse vun neien HIV-Infektioune ginn, déi den Autoritéite vill Suerge géingen maachen. Dat ass doduerch, dass een zu Lëtzebuerg verstäerkt géint d'Fréierkennung vun HIV an Hepatite virgeet. Wann een nämlech vill test, dann ass d'Wahrscheinlechkeet, fir an der Populatioun Leit mat Infektiounen ze fannen, natierlech och méi grouss, sou d'Lydia Mutsch. Dat ass awer net den eenzege Grond. Méiglecherweis ass e weidere Grond deen, dass den intravenöse Konsum vu Produite, wou Kokain dran ass, zouhëlt.





Extrait Lydia Mutsch



© RTL Télé Lëtzebuerg/ Pierre Weimerskirch

Ma Lëtzebuerg wär awer am europäesche Verglach ganz vir, wat d'Substiutiounsprogrammer an d'Hëllef fir Toxicomanen ugeet. An och d'Akzeptanz an der Populatioun fir sou Mesurë wär ganz grouss an dat wär wichteg, fir deene Concernéierten ze hëllefen, sou nach d'Lydia Mutsch.