De 29. Juli 2016 haten zwou Fraen an engem groussen Akafszenter zu Bartreng e Porte-Monnie geklaut.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police

De selwechten Dag, géint 16.40 Auer haten déi Onéierlech e puer Mol versicht, Suen opzehiewen. Dat op engem Bankomat zu Stroossen. Op der Foto ass déi onéierlech Fra an hir Komplizin ze gesinn. Well d'Identitéit vu béide Fraen nach net konnt ermëttelt ginn, biet d'Police elo ëm Hëllef.



All Informatioun ass fir d'Police vu Capellen ënnert dem Telefon 4997-3500.