D'Broschüre versteet sech als praktesche Guide fir jonk Elteren.Der neue ElternurlaubInfolge der Reform des Elternurlaubes (congé parental), veröffentlicht die Arbeitnehmerkammer eine Neuauflage ihrer Broschüre, um über die neuen und ab 1. Dezember 2016 geltenden Vorschriften zu informieren.Die Broschüre versteht sich als praktischer Leitfaden für junge Eltern.Die Entstehung und die Entwickelung des ElternurlaubesAls Einleitung wird die historische Entwicklung der gesetzlichen Bestimmungen zum Elternurlaub zusammengefasst.Die verschiedenen Formen des ElternurlaubesIm ersten Teil wird die Umsetzung der geltenden Regeln im Detail erklärt. Dazu gehören die Zugangsvoraussetzungen, das Bewilligungsverfahren und die Garantien zum Schutz des anspruchsberechtigten Elternteils.Formularmuster und Vorlagen für Briefe um den Elternurlaub zu stellenDer zweite Teil der vorliegenden Broschüre enthält ein Muster des Formulares, welches der Zukunftskasse ausgefüllt übermittelt werden muss, um in den Genuss des Elterngeldes zu kommen. Außerdem sind Vorlagen für Briefe enthalten, die der Arbeitnehmer möglicherweise an seinen Arbeitgeber senden muss, um insbesondere den Antrag auf Elternurlaub zu stellen oder um gegebenenfalls am Ende des Elternurlaubes seine Arbeitszeit flexibler zu gestalten.Das Buch ist erhältlich im Buchladen zum Preis von 5€ oder kann kostenlos