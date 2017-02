© Ryck Thill / RTL Télé Lëtzebuerg

An Zesummenaarbecht mat de Beruffskummere gëtt de ganze System iwwerduecht, dat net op ee Coup, mee an Etappen. E Mëttwoch gouf annoncéiert, dass déi eenzel Formatiounen an Zukunft besser openee wäerten ofgestëmmt ginn.



Konkret bedeit dat, dass ee mat engem fäerdege CCP eriwwer an en DAP ka wiesselen, a vun do aus dann och en Techniker-Diplom méiglech ass. Et kann een also och horizontal wiesselen.



E weidert Changement gëtt et, wat déi maximal Dauer vun der Formation Professionnelle ugeet.

Ee Joer méi laang géing ëmmer goen, sou den Educatiounsminister; sollt de Schüler awer nach méi laang Zäit brauchen, fir seng Ausbildung, geet dat just mam Accord vum Patron.



Fir sech e bessert Bild iwwer de concernéierte Schüler kënnen ze maachen, gëtt de Punktesystem bis 60 erëm agefouert, deen dann Detailer liwwert iwwer déi respektiv Kompetenzen.