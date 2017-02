© RTL Archiv

An engem vun de Rapporte gëtt sech mam Disziplinar-System am Prisong befaasst. Dee wier den Ament net adequat.





Rapport Mediateure / Reportage Pit Everling



Gilles Roth iwwer Isolatiounshaft



Déi geplangte Reform bréngt awer do däitlech Verbesserungen, fënnt och d'Mediateure. Am Rapport vum Ombudsman ginn dann awer zum Beispill alternativ Disziplinar-Strofe vermësst.Et misst een innerhalb vum Prisong esou vill wéi méiglech evitéieren, esou d'Lydie Err, fir Strofen auszeschwätzen, déi d'Leit am Gaangen sinn ofzesëtzen Et misst ee souvill wéi méiglech op alternativ Aart a Weisen mat de Problemer ëmgoen. Eng Mediatioun kéint zum Beispill Konflikter léisen.Ganz wichteg wier fir de Prisonéier de Kontakt mat der Famill. Dee Kontakt als Diszplinar-Mëttel anzesetzen, esou d'Lydie Err, sollt just da gemaach ginn, wann an der Famill eppes geschitt, wat als kritesch kéint agestuuft ginn.Op d'Isolatiounshaft soll just als absolut lescht Méiglechkeet zeréckgegraff ginn. Der Lydie Err no misst déi nëmme 14 Deeg kënnen undaueren. Et wier eng schrecklech Sanktioun, wou guer kee Kontakt wier an déi d'Leit éischter méi aggressiv géif maachen.D'Lydie Err bedauert iwwerdeems, datt dacks Peinen exekutéiert ginn, ouni d'Recours-Méiglechkeeten ofzewaarden. Mineuren hätten iwwerdeems näischt am Prisong ze sichen, esou steet et nach am Rapport vum Ombudsman.Nieft dem Rapport goufen d'Avise zur Prisongsreform an zum Strofvollzug presentéiert. Bei der Prisongsreform gëtt ënner anerem de Plan volontaire d'insertion begréisst. D'Leit kriten eng Perspektiv, fir sech sënnvoll ze beschäftegen a sech weiderzebilden. D'Plans d'insertion solle mat all de Leit, déi eng Prisongsstrof kréien, esou fréi wéi méiglech ugefaange ginn, esou d'Lydie Err.E Problem wier dann awer zum Beispill d'Hygiène vun de Prisonéier. Do kéint dann och un Disziplinar-Strofe geduecht ginn, esou d'Lydie Err.Kee Mënsch sollt dann, ouni kontrolléiert ze ginn, an de Prisong erandierfen, dat ass eng weider Suggestioun. D'Gardiene sollten iwwerdeems net bei Dokter-Visitten dobäi sinn.Beim Strofvollzug gëtt den Travail d'intérêt général begréisst, d'Exécution fractionnée wier och eng gutt Iddi. Den elektronesche Bracelet géing et iwwerdeems méiglech maachen, engem normale Liewen nozegoen.D'Propositioun vun der Ombudsfra, d'Isolatiounshaft op maximal 14 Deeg ze fixéieren, ass fir d'CSV-Membere vun der Commission juridique eng Fro, iwwert déi éischter schwéier ze tranchéiere wier, esou den CSV-Deputéierte Gilles Roth.

Et misst een engersäits d'Rechter vum eenzele Prisonéier, déi an internationale Rechtinstrumenter virleien, respektéieren, mä wann d'Sécherheet vun deenen anere Prisonéier a Fro géing stoen, géif d'Securitéit awer virgoen, och wann dat géing heeschen, dass eng Isolatiounshaft vun iwwer 14 Deeg néideg wier, esou de Gilles Roth.Déi zousätzlech Suggestiounen, wéi d'Recourse vum Disziplinarecht, d'Hygiène am Prisong oder de Kontrollmechanismus beim Zougang zum Prisong, schénge fir d'CSV wichteg Proposën ze sinn, déi een och géing matdroen, wëll déi 2 Gesetzprojeten zréck op de Justizminister Biltgen géinge goen an d'Ausriichtung dovun hätt net wesentlech geännert.