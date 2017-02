© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

E Mëttwoch de Moien huet d'Mediateure Lydie Err dësen an der zoustänneger Chamberkommissioun presentéiert. Den Haaptconstat ass deen, datt verschidde Leit a Strukturen ënnerbruecht sinn, déi net onbedéngt missten do sinn.

Mediateur Psychatrie / Reportage Pit Everling



Déi grouss Problemer sinn allgemeng d'Affluxen. Derbäi kënnt dann, datt vill Patienten, déi an Observatioun misste kommen, déi awer net a Strukturen ewéi den CHNP zu Ettelbréck gehéieren, sot d'Lydie Err den Deputéierten. E grousse Problem wier, datt vill Leit mat psycheschen Erkrankungen, och no hirem Traitement net capabel sinn, fir autonom ze liewen. Well et fir si keng speziell an adaptéiert Struktur gëtt, blockéieren si déi Plazen, wou u sech aner Patiente sollte soignéiert ginn. Obwuel si wuel nach e Suivi bräichten, misste si net méi déi schwéier Strukturen do besetzen.Fir de Rapport goufe Missiounen um Terrain gemaach. D'Mataarbechter vun der Mediateure hu Visitten zu Esch, am CHEM, am Centre hospitalier du Nord, also Ettelbréck a Wolz, am CHL an der Stad, am Hôpital Robert Schumann um Kierchbierg an zu Ettelbréck am CHNP gemaach. Nieft ville positive Constate gëtt et vum Lydie Err eng allgemeng Kritik an och eng Recommandatioun fir all Strukturen, déi nei gebaut ginn.Déi "Partie Commune" vun de Strukture misste méi grouss sinn, fir datt d'Leit e bessere Kader hunn, fir zesumme Saachen ze maachen, fir se aus enger Isolatioun erauszebréngen, wou sech psychiatresch krank Leit dacks erëmfannen.Da ginn et puer méi spezifesch Problemer. Een dovunner ass deen, datt am CHNP d'Police, wa se Detenuen iwwerwaacht, déi sech an der Struktur ophalen, uniformiséiert an arméiert ass. Uniforme kéinten d'Patienten irritéieren a Waffe wieren eng Gefor, seet d'Lydie Err. D'Mediateure fuerdert, datt dës Praktike fale gelooss ginn.Um Enn kënnt de Rapport awer zur Konklusioun, datt d'Situatioun vun de Mënscherechter an ale Strukturen allgemeng ganz gutt ass.