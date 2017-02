X

Dat fir sech dergéint ze wieren, datt Mannerjäreger net méi fir 72 Stonnen, mä 7 Deeg laang am Centre de rétention agespaart kënne ginn. Aus organisatoresche Grënn, wéi et am Gesetzprojet argumentéiert gëtt. Dat allerdéngs kënnen d'Vertrieder aus der Zivilgesellschaft, déi um Mëttwoch virun d'Chambergebai komm waren, net acceptéieren a soe sech schockéiert.Fundamental Rechter, d'Rechter vum Kand missten ëmmer un éischter Plaz kommen. Och Flüchtlingskanner wieren nämlech fir d'éischt mol Kanner, seet d'Sandrine Gashonga vun Amnesty Lëtzebuerg.Dobäi kënnt, datt d'Verlängerung vun der Retentioun just e ganz klenge Passage vun engem vaste Gesetzprojet ass, sou d'Vertriederin vun der Mënscherechtsorganisatioun, dat et och Super-Räichen erlaabt, méi einfach op Lëtzebuerg ze kommen. Leider géif ëmmer méi e groussen Ënnerscheed tëscht aarmen a räiche Migrante gemaach ginn. Dat awer wier net z'acceptéieren, sou de Message vun de Manifestanten un d'Deputéiert, ouni datt se nach vill Hoffnung haten, eppes um Vote um Mëttwoch änneren ze kënnen.