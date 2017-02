© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Et war e Fall, dee vill Leit an net nëmmen am Grand-Duché interesséiert hat. De Kierper vun der jonker Fra gouf de 16. Januar an engem verbrannten Auto fonnt, dat zu Roussy-le-Village, kuerz hannert der Lëtzebuerger Grenz a Frankräich.Den 8. Februar war eng Zeremonie zu Märel um Kierfecht, fir der Verstuerwenen déi lescht Éier z'erweisen. Dono soll d'Urn a Portugal geschéckt ginn.