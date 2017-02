© Police

D'Police hat e Camion mat Remorque, dee Beemstämm gelueden hat, ugehalen, well en esou ausgesinn huet, wéi wann en iwwerluede wier. Bei der Kontroll gouf du festgestallt, dass en 13,3% ze vill gelueden hat. 44 Tonne sinn erlaabt, de Camion hat der awer 52 dobäi.De Camion war och méi laang wéi erlaabt. Et gouf géint de Chauffer a géint d'Entreprise protokolléiert, de Camion gouf op der Plaz blockéiert an d'Holz huet missten ëmgeluede ginn.D'Police erënnert drun, dass et keng kleng Saach ass, wann e Camion mat méi wéi 10% Iwwergewiicht ënnerwee ass. Dëst ka mat enger Prisongsstrof vun engem Joer, enger 5.000 Euro Geldstrof, a 4 Punkten um Führerschäin vum Chauffer a Besëtzer vum Camion bestrooft ginn.