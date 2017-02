Omnibusgesetz/Reportage Claudia Kollwelter



Felix Eischen



55mol Jo, dorënner och d'Stëmme vun der Oppositioun. 11 deels vereelzten Gesetzer an zwee groussherzoglech Arrêtéen ginn domadder ofgeännert. Et war e laangen Prozess:Vun engem Dauerbegrëff an der Lëtzebuerger Politik huet den DP-Deputéierte Gusty Graas geschwat, fir den CSV-Deputéierte Felix Eischen misst een éischter vun engem Bummelzuch schwätzen. Et wier e Paradox, datt e Gesetz, datt d'administrativ Prozedure sollt vereinfachen sou laang gedauert huet.Den CSV-Deputéierte Felix Eischen huet betount, datt seng Partei ganz vill Punkte vum neie Gesetz géing begréissen, mä de Projet géing hinnen net wäit genuch goen.

Den Text géif net méi dem 21-Säite Bréif entspriechen, deen de Minister Schneider geschriwwen hat, esou den CSV-Deputéierten. Zum Beispill géif net méi vill aus dem Environnement drastoen an dat wier eppes, wat de Felix Eischen als fundamental empfonnt hätt. De Minister Schneider hätt 2013 geschriwwen, dass d'Legislatioun am Beräich vum Ëmweltschutzgesetz eng vun de gréisste Bremse fir d'Wirtschaftswelt wier. D'Bierger an d'Betriber géifen net genuch informéiert ginn a missten ze laang op Decisioune waarden a géifen heiansdo guer keng Äntwert vun der Verwaltung kréien.Mam Omnibusgesetz soll et awer net gedoe sinn - doriwwer war ee sech eens. Een Diskussiounspunkt war dowéinst och den Aktiounsplang "Einfach Lëtzebuerg", mat deem weider konkret Mesurë solle kommen, déi dem Bierger d'Liewe mat de Verwaltunge soll vereinfachen. Dëse Programm soll nach virun Ouschtere presentéiert ginn.