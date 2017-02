An der Nuecht op e Mëttwoch gouf zuee Café opgebrach. Di Onéierlech hu sech mat de Mënz aus de Spillautomaten duerch d'Bascht gemaach. An de Moiesstonnen du war et ee weideren Tëschefall zu Déifferdeng: D'Brigange sinn iwwert d'Terrassendier an d'Haus erakomm. Déi stoung op der Kipp an den Auteur hat keng Schwieregkeeten, d'Dier opzekréien. Ob eppes geklaut gouf, steet awer net am Police-Bulletin. Dann hunn Onéierlecher nach zuzougeschloen, wou Suen an aner Wäertgéigestänn geklaut goufen.