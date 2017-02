© afp

Drogekonsum Lëtzebuerg / Reportage Annick Goerens



Zu Lëtzebuerg stierwen ëmmer manner Leit un de Suitte vun enger Iwwerdosis an och d'Zuel vun de sougenannte "problemateschen Drogekonsumenten" huet sech an de leschten 10 Joer stabiliséiert. Vill positiv Entwécklungen also, ma och ëmmer nees nei Erausfuerderungen.

2007 si 27 Leit hei am Land un enger Iwwerdosis gestuerwen. 2016, provisoreschen Zuelen no, just nach 5. Och d'Zuel vun de schwéieren Drogenofhängege wär an de leschten 10 Joer erofgaangen, während d'Populatioun awer dauernd gewuess ass. D'Grënn fir dës ganz positiv Entwécklunge léiche virun allem an der Politik vun der Regierung, déi net op Repressioun, ma op Hëllef a Betreiung géing setzen, erkläert d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch.

Mir wiere mat der Couvertue vun de Substitutiounstraitementer an Europa ganz vir. Mir hätten och eng ganz Partie Mesuren, déi et géifen erlaben, fir de Risiko am Drogekonsum ze reduzéieren. Ausserdeem hätte mer och vill propper Sprëtzen zur Verfügung, esou d'Gesondheetsministesch.



Et ginn awer och eng Partie Entwécklungen, déi dem Gesondheetsministère Suerge maachen an déi ee misst am A behalen. Nei synthetesch Droge géinge sech verbreeden an och d'Zuel vun den HIV-Infektioune géing zanter 2014 nees klammen.



Et hätt vläicht domat ze dinn, dass mer hei zu Lëtzebuerg am Beräich vum Depistage vum HIV an Hepatite verstäerkt géife virgoen, esou d'Lydia Mutsch. Eng aner Erklärung kéint sinn, dass den intravenöse Konsum vu Produiten, wou Kokain dran ass, zouhëlt an der Drogenzeen, esou d'Gesondheetsministesch weider.





Donieft hätt sech och de Marché geännert. 2008 krute just 15 Prozent vun de Konsumenten hir Droge ganz einfach hei am Land ze kafen. Mëttlerweil bräichten iwwer 50 Prozent vun de Leit awer net méi an d'Ausland ze fueren. Sou wär och de Kokain an de leschte 5 Joer einfach vill méi disponibel gewiescht an dowéinst wär och Demande an d'Preferenz dofir geklommen, erkläert den Alain Origer, nationalen Drogen-Beoptraagten.



D'Preferenz fir Kokain hätt 1998 bei 3% geleeën, elo wier een do scho bei 8,3%, esou den Alain Origer.



Donieft gouf um Mëttwoch de Moien och fir déi éischte Kéier eng representativ Etude iwwer den Drogekonsum an der ganzer Populatioun virgestallt. Keng Iwwerraschung do: Cannabis ass op der éischter Plaz. Am Alter tëscht 15 a 34 Joer hätten op d'mannst schonn 32% vun de Leit eng Kéier een Joint gefëmmt, 2,2% Extasy oder magesch Pilzer geschléckt an 2,1% Kokain probéiert.