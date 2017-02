© RTL Télé Lëtzebuerg/Archivbild

Dat huet den Ausseminister Jean Asselborn e Mëttwoch an der Chamber preziséiert. Do huet hien éischt Detailer iwwert d'Reorganisatioun iwwert d'Asylpolitik ginn, déi jo virlescht Woch am Regierungsrot ugeholl gi war. Déi Concernéiert sollen net méi mat deenen aneren Demandeurs d'asile an deenen üblechen Strukturen ënnerkommen, mä separat um Kierchbierg.Eng sougenannte Maison Retour, eng hallef oppe Struktur soll vum 1. Abrëll un funktionéieren, wou d'Leit den Dag iwwer tëscht 8 an 20 Auer kënnen eraus an iwwert d'Nuecht awer mussen dobanne sinn.De Kär vun der Organisatioun soll vun de Leit vum Centre de rétentioun an der Police geréiert ginn. Donieft soll d'Struktur en Direkter kréien a 4 Leit an der Administratioun. Et soll och en Service psychosocial ageriicht ginn mat 5 Leit. Ëm d'Iessen an d'Wäsch solle sech extern Prestataire këmmeren. Genee wéi ëm d'Securitéit, déi dann awer vun de Leit aus dem Centre de rétention ënnerstëtzt ginn.