© Ben Eich / RTL Radio Lëtzebuerg

Ënnert dem Titel „Antisemitismus zu Lëtzeburg – Eng Denkform an hir Auswierkungen“ huet d'Renée Wagener e Resumé iwwer déi verschidde Formen an d'Entwécklung vum Antisemitismus zu Lëtzebuerg gemaach. D'Diskussioun ëm d'Juddeverfolgung zu Lëtzebuerg während dem 2. Weltkrich ass jo spéitstens mam Artuso-Rapport nees aktuell ginn, ma d'Historikerin seet, dass et Antisemitismus och zu Lëtzebuerg net eréischt zanter der Occupatioun ginn ass.

Antisemitismus zu Lëtzebuerg / Reportage: Ben Eich



Ugefaangen huet d'Renée Wagener mat der Entwécklung zanter der franséischer Revolutioun, déi d'Emanzipatioun vun de Judden zu Lëtzebuerg méiglech gemaach huet. Ma d'Gläichheet war an der Praxis nach laang keng Realitéit. An der Verwaltung wären et deemools quasi keng jiddesch Fonctionnairë ginn. Bis zum Zweete Weltkrich wären et an de Schoulen och esou gutt wéi keng jiddesch Enseignante ginn, sou d'Renée Wagener.



1848 ass zu Lëtzebuerg d'Pressezensur opgehuewe ginn a mat den neie gegrënnten Zeitungen ass den Antisemitismus virun allem vun der kathoulescher Press an d'Ëffentlechkeet gedroe ginn. Der Kierch no haten d'Judde de Christus un d'Kräiz geschloen. Si waren tockskäppeg, well si hien net als Messias unerkannt hunn. Si hu kleng Kanner zu Ritual-Affer gemaach an dobäi hiert Blutt gedronk ... dat waren d'Virstellungen, déi och am 19. Joerhonnert nach doruechter gegeeschtert sinn.

Während dem éischte Weltkrich ass den Antisemitismus dunn och ëmmer méi am Aarbechtermilieu präsent ginn. A vun 1933 u sinn trotz engem restriktiven Naturaliséierungsgesetz ëmmer méi jiddesch Flüchtlingen op Lëtzebuerg komm, wat déi antisemitesch Tendenze weider ugeheizt huet. D'Juddeverfolgung während dem Nationalsozialismus ass am Géigesaz dozou zu Lëtzebuerg awer allgemeng negativ gesi ginn.

Ma firwat gouf et da während dem zweete Weltkrich relativ wéineg Solidaritéit mat de jiddesche Matbierger, freet sech d'Historikerin. Eng Erklärung kann zum Beispill sinn, dass et keng wichteg Perséinlechkeete gouf, déi zur Hëllef mobiliséiert hätten. Perséinlechkeeten, déi mam gudde Beispill vir gaange wären an domat och nei Verhalensnorme gesat hätten schéngen zu Lëtzebuerg gefeelt ze hunn, sou d'Renée Wagener. Et géif och op der Hand leien, datt duerch déi antisemitesch Stereotyppen déi an der Gesellschaft present waren, d'Hëllefsbereetschaft sech net staark entwéckelt hätt, besonnesch wann et sech ëm auslännesch Leit gehandelt huet.



D'Renée Wagener huet zum Schluss nach dorop higewisen, dass och an der Nokrichszäit de Prozess vun der jiddescher Emanzipatioun nach laang net ofgeschloss war. An och haut géif et ëmmer nach antisemitesch Astellungen zu Lëtzebuerg ginn, déi deels ganz ëffentlech artikuléiert ginn.