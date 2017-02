An der sougenannter School-Leaks-Affär goufen déi 4 Ugekloten en Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht fräigesprach! Hinne war jo virgehäit ginn, d'Froe vun den Tester, fir vum Cycle 4.2 an de Lycée ze kommen, un Eltere vu Kanner aus dem fréiere 6. Schouljoer weiderginn ze hunn. De Vertrieder vum Parquet hat um Enn vum Prozess nach gemengt, dass d’Geriicht decidéiere sollt, ob just eng Geld- oder awer eng Prisongsstrof mat Sursis sollt gesprach ginn.

Fir d'Vertrieder vun den Ugeklote war et kloer, datt et hei keng Violatioun vum Beruffsgeheimnis ginn hätt, well eben d'Enveloppen net als "secret" gekennzeechent waren. De Procureur hat dat anescht gesinn. Fir hie war kloer, datt eng Informatioun vun enger Verwaltung vun Natur aus geheim wier. D'Geriicht huet dat awer net esou gesinn, an huet déi 4 Beschëllegt fräigeschwat.