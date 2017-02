© RTL

De Fieldgen op der Stater Gare mécht an Zukunft seng Dieren och fir Jongen op. Dat huet d'Direktioun vun der Schoul haut an engem Video op hirer Facebooksäit bekannt ginn. 125 Joer war des Schoul just fir Meedercher reservéiert. Dat soll elo bei der nächster Schoulrentrée am September änneren. Wat fréier als Haushaltungsschoul funktionéiert huet, ass haut ee Lycée Classique an Technique.Wéi Direktioun an hirem Video betount, géif och weiderhi vill Wäert op déi pädagogesch Innovatioune geluecht ginn. Et wier een an dem Sënn dann och der Fro vun Elteren a Professeren nokomm, fir d'Schoul och fir Jongen accessibel ze maachen. Zwee an een halleft Joer wier un deem Schrëtt geschafft ginn. D'Internat vun der Schoul ass an Zukunft och weiderhi just fir Meedercher an dës kënnen och op 7ième decidéieren, ob si an eng reng Meederchersklass wëlle goen. Wou Jongen a Meedercher zesummen an enger Klass sinn, géif een op déi ënnerschiddlech Entwécklungen agoen, heescht et nach vun der Direktioun.Am Joer 1891 gouf de Fieldgen vu Schwësteren an d'Liewe geruff. Aktuell zielt se ronn 1.400 Schülerinnen. An Zukunft dann och Schüler, wann een neit Kapitel an der Geschicht vun der Schoul opgeschloe gëtt.

Op der Facebooksäit vun der Ecole Privée Fieldgen hu sech vill Leit, grad fréier Schülerinnen oder Elteren, enttäuscht iwwer dës Decisioun gewisen. Vill vun hinnen hätte sech grad fir de Fieldgen entscheet, well d'Meedercher hei net mat Jongen an der Klass sinn a sech mat hinne moosse missten.