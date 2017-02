© Police

Si war zu Stroossen an engem Kleederbuttek an duerno an engem Baumaart.Méi spéit huet sech erausgestallt, dass mat enger vun der Damm hire Bankkaarten zu Märel op engem Bankomat eng gréisser Zomm Suen opgehuewe gouf.D'Police sicht elo no Zeien. All Informatioun ass fir d'Police vu Capellen, ënnert dem Telefon 4997-3500.