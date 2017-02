Verschidden Ännerunge gëtt et am neien Nationalitéitegesetz, dat en Donneschdeg an der Chamber zum Vote steet.

Nationalitéitegesetz / Reportage Pit Everling



Wéi d'Auslännerwalrecht 2015 am Referendum déi rout Kaart krut, gouf eng Ofännerung vum Nationalitéit als Léisung zeréck behalen, fir Auslänner politesch méi anzebannen. Well et e kriddelegt Thema ass, hat de Justizminister Felix Braz drop gehalen, fir och d'Oppositioun mat anzebannen. De Gesetzprojet 6977 läit elo fäerdeg um Dësch a steet am Chamberplenum zum Vote. D'Haaptzil ass et fir den Accès zur Lëtzebuerger Nationalitéit méi einfach ze maachen.

Grouss Diskussioune goufen et an de leschte Jore jo ëmmer wéinst de Revendicatiounen a puncto Lëtzebuerger Sprooch. De gefuerderte mëndlechen a schrëftlechen Niveau gëtt um Enn net erof gesat. Nei ass dann awer, datt ka kompenséiert ginn.Eng grouss Ännerung ass dann d'Aféiere vum „droit du sol“. E Kand, wat am Grand-Duché gebuer gouf, gëtt mat 18 Joer automatesch Lëtzebuerger, sous condition, datt et virun der Volljäregkeet 5 Joer um Stéck hei gelieft huet. Och op d'mannst ee vun Elterendeeler muss virun der Gebuert vum Kand ee Joer ouni Paus hei zu Lëtzebuerg gelieft hunnMam neie Gesetz kann een dann nees via d'Optioun Lëtzebuerger ginn, zum Beispill concernéiert dat ënner gewësse Konditiounen Auslänner, déi mat engem Lëtzebuerger bestuet sinn oder nach Net-Lëtzebuerger, déi zënter op d'mannst 20 Joer hei liewen. Si mussen e Sproochecours maachen, awer keen Examen.D'Residenzdauer gëtt iwwerdeems vu 7 Joer op 5 Joer erof gesat.Mat der Praxis, datt Auslänner, déi net hei wunnen, d'Nationalitéit kënnen ufroen, well se Lëtzebuerger Virfahren hunn, soll an den nächste Joren opgehale ginn.