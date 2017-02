© RTL Télé Lëtzebuerg/Domingos Oliveira

En Donneschdeg de Moien krute sech op der Tréierer A1, tëscht dem Tunnel Houwald a Sandweiler, en Auto an e Camion ze paken.Bannent kuerzer Zäit hat sech e Stau gebilt an dowéinst war den Tunnel zäitweis zou, fir Stau am Tunnel z'evitéieren.Den 112 mellt och nach ee Blesséierten géint 08.45 Auer an der Neiduerfer Strooss zu Esch. Do sinn zwee Autoen net laanschtenee komm.