Nieft der Verlängerung vum Delai vun der Openthaltsdauer fir Mannerjäreger am Centre de rétention, hat am Virfeld besonnesch de sougenannten "Investisseur de qualité" fir Kritik gesuergt. Déi Kritik gouf, mat Ausnam vun déi Lénk, an der Chamber e Mëttwoch awer net gedeelt. D'Claude Zeimetz erkläert wat sech vun dëser neier Openthaltsregel erhofft gëtt a wien iwwerhaapt drënner fält.

Investisseur de qualité / Reportage: Claude Zeimetz



Deen neie spezifeschen droit de séjour gëtt et wann ee 500.000 Euro fir op d'mannst 5 Joer an eng Lëtzebuerger Entreprise investéiert oder 500.000 Euro fir eng nei Entreprise mat op d'mannst 5 Mataarbechter bezilt. Hei soll de Wirtschaftsministère geziilt Investisseuren a spezifesche Beräicher unzéien.



Et kann een eng carte de séjour kréien, wann een 3 Milliounen Euro an eng sougenannten Investitiounsstruktur investéiert, respektiv 20 Milliounen op enger Bank fir op d'mannst 5 Joer placéiert. Immobiliegeschäfter sinn explizit ausgeschloss. Alles dat am Interessi vum Wirtschaftsstanduert.



Et wär awer net, wéi dat am Virfeld vu verschidde Leit virgestallt gouf, datt ee mat dësem Gesetz deene Räichen en Openhaltsrecht géife schafen, sou de Rapporter an LSAP-Deputéierten Marc Angel. Fir dësen titre de séjour fir drëtt-staatler géifen déi selwecht Konditioune gëllen wéi fir déi aner Leit och.



D'Konditioune géifen elo och méi streng geregelt an et gëtt e spezifesche Mechanismus fir den IT-Secteur geschaf. Fir de Laurent Mosar vun der CSV ass et evident wéi wichteg kloer Regele fir déi legal Immigratioun fir d'Land sinn, besonnesch a Post-Brexit-Zäiten, deemno an Zäite wou potentiell Investisseure genee kucken, wou si sech kéinten néierloossen.



Den CSV-Deputéierten hofft dowéinst op eng ganz enk Zesummenaarbecht tëscht Aussen- a Wirtschaftsministère. Domadder géif d'Gesetz stoen a falen.



D'Openthaltsrecht fir Investisseuren ass e politesche Choix fir als EU-Land vun enger Niche ze profitéieren, sot de Gréngen-Deputéierte Claude Adam. Et kéint ee mat dësem Schratt der Lëtzebuerg Wirtschaft nach e klengen Impuls ginn. Ma et wär kee Fräibréif fir düster Oligarchen an de Grand-Duché installéieren ze kommen. Déi Konditiounen, déi Lëtzebuerg un den droit de séjour stellt, wäre méi streng wéi déi an deenen aneren EU-Länner, déi och esou eng Regelung hätten.



D'Adr dréit d'Dispositiounen vum Gesetz mat. Just déi Lénk hu géint den Text gestëmmt. Den David Wagner huet an der Chamber vun enger Mesure geschwat, déi Zitat "op Finanzjongleuren zogeschoustert" wier. Lëtzebuerg géif sech hei e bësse wéi Monaco behuelen.