Géint 2 Auer an der Nuecht op en Donneschdeg huet d'Police zu Rodange en Automobilist ugehalen, dee sech verdächteg beholl huet. Bei der Pabeierkontroll gouf festgestallt, datt de Mann vun der Police gesicht gëtt, well hien e Protokoll net bezuelt huet.Wéi d'Beamten hien opgefuerdert hunn, aus dem Auto ze klammen, huet de Chauffer e klenge Géigestand an der Box verstoppt. A well och nach e Pak Suen entdeckt gouf, sinn de Mann a säi Won méi genee ënnert d'Lupp geholl ginn.Do gouf dann och eng Bull Kokain fonnt. De Mann huet d'Beamten doropshin op d'Säit gestouss an huet sech d'Bull an de Mond gestach, drop geknat an erof geschléckt.Um Policebüro huet den Automobilist ugefaange sech z'iwwerginn, huet awer behaapt, en hätt eng ustiechend Krankheet. De Mann koum an d'Spidol. Och d'Beamten hu sech ënnersiche gelooss.Op Uerder vum Parquet gouf protokolléiert an den ale Protokoll mat de séchergestallt Suen bezuelt.