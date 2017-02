Am August 2015 hat e Mann am Prisong zu Schraasseg engem Giischtchen en Telefonskabel ëm den Hals gewéckelt an dru gezunn.

Um Stater Geriicht gouf um Donneschdeg am Nomëtte géint e Mann, deen am August 2015 am Prisong zu Schraasseg engem Giischtjen en Telefonskabel ëm den Hals gewéckelt an doru gezunn hat, keen Uerteel gesprach. D’Riichter hu villméi decidéiert, en Expert ze nennen, dee kucke soll, ob déi Stranguléierung hätt kënnen zum Doud vum Giischt féieren. Dës Expertise soll bis de 15. Mee virleien.