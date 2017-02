An all eise Nopeschlänner, net wäit vun eise Grenzen ewech, gouf e schonn nogewisen.

© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Fir dass een hei zu Lëtzebuerg preparéiert ass, gouf viru gutt engem Joer ugefaangen, en Aktiounsplang auszeschaffen. Dat ënnert der Leedung vun der Natur- a Bëschverwaltung, zesumme mat anere Verwaltungen an Acteuren aus der Landwirtschaft a Naturschutz-Organisatiounen. Fakt ass: de Wollef gehéiert zum Ökosystem a muss an eiser Ëmwelt acceptéiert ginn. An deene meeschte Fäll fält de Wollef net op, e muss net zum Problem ginn, e kann et awer. Fir Leit, déi Schof, Geessen oder Kéi halen zum Beispill. De Laurent Schley vun der Natur- a Bëschverwaltung an de Staatssekretär Camille Gira hunn de Plang um Donneschdeg de Moie virgestallt.

Wollef zu Lëtzebuerg / Camille Gira



Mir hätte kee Beweis, dass e Wollef am Land wier, esou de Camille Gira. Muer kéint awer een do sinn an dofir wier, bis an de leschten Detail, alles geregelt. Et wier kloer, wie wou géif entschiedegt ginn, falls de Wollef sollt optauchen. Et wier och scho gewosst, wat vu Monitoring géif gemaach ginn, fir festzestellen, ob en eventuelle Schued och wierklech vun engem Wollef gemaach gouf.Fir de Public wier och eng Brochure gemaach ginn, wou ganz kloer Verhalensregelen dra stéinge fir de Fall, wou een engem Wollef géif begéinen. Dem Camille Gira no wier dat awer ganz onwahrscheinlech, well de Wollef e ganz scheit Liewewiese wier.

Wann de Wollef Béischten attackéiert, sollen déi betraffe Baueren a Schéifer zu 100% entschiedegt ginn, am Fall wou ee sech net sécher ass, ob et e Wollef war, dat awer och net widderluecht ka ginn, sinn et 75%. Zum Aktiounsplang gehéieren iwwregens och Subventioune fir den Drot oder den Zonk deen de Wollef soll vum Véi ewech halen.