Proffecomitéë versus Meisch / Reportage Dany Rasqué



Et geet ëm dräi groussherzoglech Reglementer vum Claude Meisch, géint déi d'Professeren Recours um Verwaltungsgeriicht geholl hunn. An zwee Fäll kruten se Recht an eng Affaire ass nach net tranchéiert. D'Geriicht huet festgehalen, datt de Claude Meisch mat deenen zwee éischte Reglementer géint verschidde Gesetzer a géint d'Constitutioun verstouss huet.

Ënnert anerem, well déi verschidde Chambres professionnelles hirer Missioun net konnten nokommen a well ee Gebrauch vun der Procedure d'urgence gemaach huet, ouni datt dat justifiéiert gewiescht wier, heescht et am Uerteel vum Verwaltungsgeriicht.

Eng ganz gelunge Situatioun, ënnersträicht d'Jasmina Pucurica. Et wär am Fong an zemools dat zweet Uerteel wär eng Confirmatioun fir d'Incapacitéit vum Minister, déi elementaarst Regelen, wat d'Anhale vun der Prozedur ugeet ze respektéieren. Am schlëmmste Fall wär et eng Sanktioun vu Säite vum Verwaltungsgeriicht, bei engem Minister, deen net zeckt géint Gesetzer ze verstoussen, d'Verfassung ze verletzten an de Grand-Duc net ze informéieren.

An dat alles - seet d'Vertriederin vum Koordinatiounsbüro vun de Proffecomitéë - fir SENG Zieler z'areechen.

D'Enseignanten froe sech wéi seriö iwwerhaapt sou Texter am Educatiounsministère preparéiert ginn, schwätzen vun engem Kaz a Maus Spill mat den Enseignanten, vun engem selbstherrlechen a sture Minister, vun Attacken - déi se net kënnen akzeptéieren, vun illegale Prozeduren, déi d'Professeren opgedrängt kréien, vu Provokatioun an och vu Konsequenzen fir d'Schüler.

Dann den Ofschlossexamen vun dësem Joer...et géif net goen, datt déi mëndlech Epreuvë schonn am Abrëll ufänken. Laut Dispositiounen, déi de Moment nach a Kraaft sinn, muss d'Schouljoer ofgeschloss sinn, fir d'Assimilitéit vun engem Kandidat och kënnen no ze préiwen, sou d'Jasmina Pucurica.

Mam Claude Meisch kéint ee just nach iwwer d'Geriicht kommunizéieren, soen d'Professeren a froe sech op d'Regierung an d'Manöver vum Educatiounsminister ageweit ass, a wéi laang se déi nach matdroe wëll.