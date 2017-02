Wiseler géint Schneider



D'CSV hat jo rezent eng Motioun eragereecht an déi gouf entretemps an der zoustänneger Kommissioun diskutéiert. D'CSV an d'ADR argumentéiere mam Sécherheetsgefill vun de Leit. Gréng a Rout bleiwen derbäi, datt esou eng Mesure näischt bréngt, datt sozial Problemer sozial Äntwerte sollte kréien.Den zoustännege Minister Etienne Schneider reprochéiert der CSV Populismus. Seng Partei sollt sech schummen. Mat der LSAP an dëser Regierung géif net un de Biergerrechter geschnëppelt.

D'CSV verweist an engem Communiqué op den Artikel 37 am Policegesetz. D'Regierung géing et erlaben, fir Leit, déi net onbedéngt eng Infraktioun gemaach hunn, 12 Stonne laang op enger securiséierter Plaz ënnerzebréngen, de Platzverweis, dee wier awer ze vill.D'Motioun gouf mat 34 Nee-Stëmme verworf. D'DP hat sech um Enn den aneren zwou Majoritéitsparteien ugeschloss an och déi Lénk hate mat Nee gestëmmt. D'CSV an och d'ADR si jo fir de Platzverweis.