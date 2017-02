© Ministère de l'Économie

En Donneschdeg de Mëtteg huet d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener zesumme mat de Responsabele vum sougenannten Think Tank, dës nei Plattform presentéiert.



Bis elo wier et esou, datt et wuel Organisatiounen an Initiativen hei zu Lëtzebuerg ginn, déi de femininen Entrepreuneurship ënnerstëtzen, ma déi Acteure wieren ënnerteneen net gutt vernetzt bis guer net, erkläert d'Francine Closener. Dofir war et en Uleies vun der ganzer Communautéit, eng Plattforme an d'Liewen ze ruffen, fir dann och Recherchë kënnen ze maachen, well de Moment ginn et net genuch Donnéeën iwwert d'Situatioun zu Lëtzebuerg. Wichteg ass och, dass "Equilibre" keng feministesch Plattform ass, well et geet nëmmen an der Complementaritéit, sou d'Staatssekretärin.





Extrait Francine Closener



Francine Closener a présenté la plateforme « Equilibre » autour de la diversité hommes-femmes en tant que levier pour le développement économique (09.02.2017) Communiqué par: ministère de l’Économie En date du 9 février 2017, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener a présenté la nouvelle plateforme de réflexion et de connexion « Equilibre » qui est axée autour de la diversité hommes-femmes en tant que levier pour le développement économique. Complémentaire aux différentes initiatives et associations existantes promouvant un environnement attractif pour les talents féminins, la nouvelle structure crée un lien entre celles-ci. La plateforme centralise les données et autres informations pertinentes, elle les met en perspective en vue d’en tirer des arguments chiffrés et tangibles qui sont ensuite mis à disposition d’un public intéressé qui défend la parité hommes-femmes dans le milieu professionnel. Dans le cadre de la mise en place de la plateforme « Equilibre », le ministère de l’Économie a initié une étude spécifique sur l’entrepreneuriat féminin au Luxembourg et sur la place des femmes en entreprise. L’étude permet de mettre en évidence quatre constats principaux, sur lesquels sont basées les missions de la nouvelle plateforme de connexion : le réseau des organismes de support pour l’entreprenariat féminin est très complet au Grand-Duché ;

la conciliation entre la vie familiale et professionnelle s’avère souvent difficile, tant pour les hommes que pour les femmes ;

les femmes entrepreneurs favorisent des engagements moins risqués et font ainsi moins souvent appel à des fonds extérieurs privés que leurs homologues masculins ;

de manière générale, les entreprises dirigées par des femmes prennent moins de risques et sont donc moins susceptibles de tomber en faillite, mais en contrepartie leur croissance économique est moins développée. Lors de la conférence de presse, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener a déclaré : « La présence renforcée de femmes à la tête d’entreprises et au sein des organes décisionnels contribue à la prospérité de ces sociétés, favorisant ainsi le développement économique. La plateforme de connexion « Equilibre » fournit aux associations et aux organisations existantes en matière de promotion de l’entreprenariat féminin des données chiffrées et des arguments tangibles afin de plaider encore mieux leur cause auprès des différentes instances. » Le lancement officiel de la nouvelle plateforme de réflexion et de connexion « Equilibre » aura lieu en date du jeudi 23 février 2017, par un concert de K’s Choice à l‘Atelier.

D'Rentabilitéit vun enger Entreprise géif ëm 60 Prozent an d'Luucht goen, wa Männer zesumme mat Fraen op Direktiounsposte schaffen, esou nach d’Francine Closener.Een Haaptuleies vun der Plattforme ass Donnéeën zesummen ze sichen, erkläert d'Larissa Best vun "Equilibre". Konkret kënnen dat Besoine sinn oder dat kann d'Unzuel un Ingenieuren zu Lëtzebuerg sinn. Alleguer déi Donnéeën, sinn dacks bei den Entreprisen oder den Associatiounen dran, mä ginn dann net ënnerteneen ausgetosch.An och wann een d'Donnéeën huet, gëllt et déi richteg ze deiten. Zum Beispill schaffe 60 Prozent vun de Fraen, bei de Männer sinn et awer 71 Prozent. Wisou gëtt et do en Ënnerscheed? Fir eng Äntwert op dës Fro ze fannen, soll d'Plattforme "Equilibre" genotzt ginn. Duerch Recherchë solle méiglech Grënn opgedeckt ginn, sou d'Larissa Best.Nodeems d'Date gesammelt goufen, ginn d'Informatiounen un d'Associatioun an och un de grousse Publique, esou d’Larissa Best.