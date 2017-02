Kaliber 45! (09.02.2017) Beim Juegdaccident zu Fenteng am September 2016 war eng Kugel vum Kaliber 45 ofgefeiert ginn.

Et ass e Kaliber 45, dee beim mysteriéisen Tëschefall zu Fenteng am September 2016 an den Asaz komm war. Dëse Kaliber gëtt gemenkerhand nëmmen a Revolver gebraucht. Op Juegte kënnt des Munitioun äussert seelen zum Asaz.

Zu Fenteng gouf de Kaliber 45 an enger esou genannter Langwaff, engem Juegdgewier vum Typ Marlin ofgefeiert. Dësen Typ vun Munitioun ass op der Juegd op Schwarzwëld ewéi Wëldschwäin erlaabt.

Sécher ass och, dass déi Kugel, déi aus dem Gesiicht vum Affer erausgeholl ginn ass, e Kaliber 45 war.

Un der Justiz bleift elo de Lien tëscht dem Schoss an dem Impakt am Bak vun der Fra ze klären. Well d’Plaz, wou de Schoss ofgefeiert gouf an d’Plaz, wou d’Fra souz, leien e puer Honnert Meter auserneen.

Ze klären bleift natierlech och, ob eng Kugel vun dësem Kaliber effektiv e puer Honnert Meter iwwert d'Haiser ewech ka fléien. Dass d’Kugel op hirem Fluch deviéiert gouf, gëtt eisen Informatiounen no allerdéngs ausgeschloss.

Et gëtt awer och kaum Zweiwel un der Tatsaach, dass et sech ëm en Accident handelt an dass d’Affer extrem Pech hat.

Déi betraffe Fra, déi op Besuch war, wollt op der Terrass nëmmen e Patt mat Frënn huelen, ewéi et zum trageschen Tëschefall komm ass.