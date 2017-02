Si sollen hir Motivatiounen, wisou si Ombudsmann oder -Fra wëlle ginn, nächsten Donneschdeg virun der Presidentekonferenz vun der Chamber ginn. Dëst ass eng liicht Ännerung zu der Prozedur, wéi se nach an der Vergaangenheet gemaach gouf, wou eleng den Dossier, net awer d'Persoun selwer huet missen virun d'Presidentekonferenz. Den 23. Abrëll leet d'Lydie Err offiziell hiert Amt of, a bis dohin soll dann och d'Decisioun vum Nofolger getraff sinn.

3 Fraen an 3 Männer hu sech fir d'Successioun gemellt: D'Claudia Monti, d'Christiane Weidenhaupt, d'Catherine Thomé, den Daniel Miltgen, den Jan Kayser an de Luc Aniset. 6 ganz verschidde Profiller. D'Konditioun, déi d'Presidentekonferenz vun der Chamber gestallt huet, ass e vollen Zyklus vun Unisstudien, sou de Chamberpresident Mars di Bartolomeo: Et kënnt op de Projet an d'Erfahrung un. Et sollen net onbedéngt Juristen. Jidder Eenzelen soll seng Motivatioun der Presidentekonferenz, also nächsten Donneschden duerleeën. Duerno geet et am Mäerz mat de Kandidature virun de Chamberplenum an d'Chamber decidéiert.



Dat géing mat Zäite geschéien, sou datt et fléissenden Iwwergang tëscht der Ombudsfra Lydie Err an dem neien Ombudsmann oder Fra gëtt.

Den David Wagner vun déi Lenk hat am Kader vun der Prozedur méi Transparenz gefuerdert. Hie schwätzt vun enger liichter Ännerung, déi a sengen Aen awer net duer geet. Hien hat proposéiert, eng ëffentlech Unhéierung vun de Kandidaten ze maachen, wou och d'Bierger sech e Bild kéinten maachen, vu datt den Ombudsmann jo och d‘Ulafstell wier, fir Litigen mat der Verwaltung ze léisen.