An awer huet d'Direktioun en Donneschden e Sozialplang, also e Plazenofbau, annoncéiert fir déi Leit, déi nach e bessere Statut hunn.

Am Fleegeheem „An de Wisen“, dat vun der Sodexo geréiert gëtt, gëtt et zanter 2012 zwou Zorte Personal, déi mat engem SAS-Kollektivvertrag an déi mat engem FHL. Déi mat engem SAS verdénge bis zu 25.000 Euro d'Joer manner a musse 5% méi an der Woch schaffen. Déi aner sinn also ze deier, fënnt de Patron an huet Drock op d'Mataarbechter gemaach, fir „fräiwëlleg“ an dee – fir de Patron – méi gënschtege Kollektivvertrag ze wiesselen.

En Donneschde koum dunn déi skandaléis Decisioun, wéi den OGBL schreift. D'Direktioun hätt annoncéiert, datt et e Sozialplang gëtt fir déi Leit, déi nach dee bessere Statut hunn. Den Dag virdrun hätt et nach geheescht, et wéilt ee weider verhandelen.

Betraff sinn am Ganze 66 Leit, schreift d'Tageblatt. 8 Persoune kann net gekënnegt ginn, well se an der Personaldelegatioun sinn.

Den OGBL preparéiert en imminente Streik a wëll e Freiden Detailer ginn.