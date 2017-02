Et wier nëmmen dann eng Verletzung, wann et zum Opdecke vun enger intimer Informatioun kënnt, déi eng Persoun betrëfft; an anere Fäll kéint net vun enger Verletzung vum Secret professionnel Rieds sinn!

Well déi 3 Fraen an ee Mann dofir net ënnert den Artikel 458 vum Code pénal fale géifen, mä ënnert de generelle Fonctionnairesstatut, koum et zum Fräisproch.



Fräisproch "School-Leaks" / Reportage: Eric Ewald