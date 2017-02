2015 gouf et nach eng Perte vu 7,9 Milliarden Dollar. Zejoert gouf et e Benefice vun 1,8 Milliarden; déi Chiffere vun 2016 huet ArcelorMittal e Freiden de Moie public gemaach. Den Ebita, de Gewënn viru Steieren, war speziell am leschten Trimester vill méi héich wéi erwaart, eng Progressioun vun 51% am Verglach mat den 3 Méint virdrun.

Besonnesch d'Scholde konnten ofgebaut ginn. Bannent dem leschte Joer sinn déi ëm 4,6 Milliarden zréck gaangen, op 11,1 Milliarden Dollar. Sou niddreg Scholden hat Arcelor Mittal nach ni, seet de CEO Lakshmi Mittal. Fir dat z'erreeche gouf et och eng Augmentatioun vum Kapital vun 3 Milliarden.

2016 wär also fir ArcelorMittal e Joer gewiescht, wou et an déi richteg Richtung viru gaange wier. Och d'Regierungen hätten hiren Deel derzou bäi gedroe fir sech géint deloyal Praktiken ze wieren, sou de Lakshmi Mittal. China mat méi bëllegem Stol hat de Betrib ferm ënner Drock gesat.