An der Nuecht vum Donneschdeg op e Freideg huet d'Police zu Stroossen an der Areler Strooss eng Verkéierskontroll duerchgefouert.

Ee vun de Beamte stoung mat enger Warn-Veste an der Strooss an huet dem Chauffer mat enger Täscheluucht signaliséiert, dass e soll stoe bleiwen.



De Chauffer huet awer weder reagéiert, nach gebremst. En zweete Beamten huet dem Chauffer do och signaliséiert, dass e soll stoe bleiwen. Och dat ass net duergaangen, fir de Chauffer zum Stoen ze kréien.



Beim Laanschtfueren huet en awer getut a frëndlech gewonk.

Eng zweet Patrulle ass him dunn nogefuer an huet en ugehalen. Bei der Kontroll huet sech erausgestallt, dass de Mann ze vill gedronk hat. De Führerschäin gouf doropshin agezunn.Wou d'Beamten hie gefrot hunn, wat dat mam Tuten a mam Wénken soll, sot en, en hätt engem Kolleg wollte Moie soen, deen an eng Säitestrooss ofgebéit war.