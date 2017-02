© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter

Et wier een net an engem Kampf mat der AMMD- ënnersträicht d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch, déi op eng Pressekonferenz invitéiert huet, fir verschidden Aussoen, déi déi lescht Woche gemaach goufen richtegzestellen. Si géing sech froen, ob et hei iwwerhaapt nach ëm d'Saach geet, a wéilt d'Situatioun elo mol entschäerfen.

Fir d'Gesondheetsministesch ass et schwéier nozevollzéien, datt vu Säite vun der AMMD mat Nodrock behaapt gëtt, et géing hinnen net nogelauschtert ginn a si wieren net gehéiert ginn. Dat géing einfach net stëmmen, esou d'Lydia Mutsch. D'Leit an d'Patiente géingen duerch eng ganz Partie Aussoe veronséchert ginn.

Dat wier d'Aschränkung vun der Liberté thérapeutique, d'Ofschafe vum Matsproochen- a Matbestëmmungsrecht, iwwerdriwwe Reguléierung, d'Standardiséierung vu Materialer a Prozeduren, d'Degradatioun vun der Qualitéit, d'Enn vun der Onofhängegkeet vun den Dokteren. Der Gesondheetsministesch no hätt nach kee Minister esou e gudde Gesondheetssystem, wéi mer en hei zu Lëtzebuerg hätten, esou fundamental a Fro gestallt.



D'Ministesch Lydia Mutsch wier un engem oppenen Austausch interesséiert, esou wéi dat och an der Vergaangenheet de Fall gewiescht wier. Si huet der AMMD e puer Rendez-vousen fir Entrevuë proposéiert. Si wäert och der Spidolsfederatioun eng Entrevue proposéieren, esou d'Gesondheetsministesch.



D'AMMD hat dës Woch ugekënnegt, den 1. Mäerz eng ausseruerdentlech Generalversammlung anzeberuffen. Déi lescht Kéier, wou datt de Fall war, 2010, ass et dono zu engem Streik komm. D'Gesondheetsministesch ka sech awer net virstellen, datt genuch Elementer do wieren, fir och dës Kéier ze streiken.



Dat wier net am Interêt vum Patient. Si wier fir e sachlechen Debat bereet. Esou kéint ee ganz Suergen entschäerfen.



3 Rendez-vousë fir Entrevuë wieren um Freideg de Moien un d'AMMD verschéckt ginn, esou d'Ministesch. Ee virum 1. Mäerz an 2 dono. Vu Säite vun der Dokteschassociatioun konnt eis de President Alain Schmit confirméieren, datt se dëst Schreiwes kruten an et géing een dës Rendez-Vousen och unhuelen.