Den 1. Februar ass an der Stad déi éischt Phase lassgaangen, fir méi elektresch Ween am Fuerpark.

© vdl

5 Nei Hybrid-Busse fuere vum Februar un op der Linnen 9, 13 a 14 a kënnen op enger Statioun, wéi op der Gare, nei opgeluede ginn. Ronn 7 Minutte kënne se reng elektresch fueren a brauche 6 Minutten, fir opgelueden ze ginn. Dowéinst koum et och zu engem klenge Changement an den Horairen.



Bis 2013 sollen d'Hybrid-Bussen all d'Gefierer, déi mat Diesel lafen, op de genannte Linnen ersetzen a sou fir manner Kaméidi an eng besser Liewensqualitéit an der Stad suergen. Fir ouni Diesel-Busser déi Linnen komplett offueren ze kënnen, gi 14 Hybrid-Busser gebrauch.





AVL

Mobilité électrique : un plus pour la qualité de vie

Nouveaux bus hybrides électriques en service depuis le 1er février 2017

Le mercredi 1er février 2017, la Ville de Luxembourg a entamé la première phase de l’électrification de son parc véhiculaire avec la mise en service de cinq bus hybrides électriques.

Ces derniers circulent sur les lignes AVL 9, 13 et 14 qui se partagent un terminus commun à la Gare Centrale où se trouve la première station de recharge. Les cinq bus sont en service de 05h00 à 24h00 du lundi au vendredi et de 05h00 à 19h00 les samedis et les dimanches. Disposant d’une autonomie en mode électrique de 7 km, les bus hybrides électriques sont ensuite rechargés complètement en maximum 6 minutes, ce temps entraînant une légère adaptation des horaires au 1.2.2017 sans pour autant changer la fréquence de circulation.

L’acquisition des bus hybrides électriques, remplaçant d’ici 2018 les bus AVL fonctionnant au diesel sur les lignes 9, 13 et 14, s’intègre parfaitement dans la politique de mobilité de la Ville de Luxembourg, promouvant l’utilisation des transports en commun, et reflète la volonté de la Ville d’augmenter encore la qualité de vie des citoyens et d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’environnement.

Silence

Les nuisances sonores liées à la circulation des bus fonctionnant à l’électricité sont nettement réduites, rendant la ville plus calme pour les résidents et les visiteurs. Par ailleurs, les bruits à l’intérieur des bus sont également moindres, augmentant la qualité des trajets pour les utilisateurs.

Confort

Grâce à un démarrage et une conduite plus doux et fluides et à une réduction des vibrations à l’intérieur des bus, les voyages deviennent plus agréables pour les passagers.

Ecologie

En mode électrique, les nouveaux bus hybrides électriques n’émettent pas de CO 2 , de NO X et de particules fines et l’électricité utilisée est à 100% renouvelable (« naturstroum »), produite dans les centrales hydroélectriques.

Calculé sur une moyenne annuelle pour une ligne de 10 km, les bus hybrides électriques consomment 60% d’énergie totale en moins et 75% d’énergies fossiles en moins par rapport aux bus diesel. Ainsi, l’empreinte carbone pour les voyageurs est globalement réduite grâce à la mise en service des nouveaux bus.

100 % des bus en mode hybride électrique dès 2018

Innovatrice et orientée vers le futur, la Ville de Luxembourg continuera à investir dans un parc véhiculaire électrique, de manière à utiliser exclusivement des bus hybrides électriques sur les lignes 9, 13 et 14 à partir de 2018, ce qui correspondra à 14 véhicules.

D’autres lignes AVL seront ensuite progressivement exécutées par des bus hybrides électriques, voire des bus fonctionnant uniquement à l’électricité, à partir de 2018.

Enfin, la deuxième station de recharge qui se situera à l’arrêt « Cents-Waassertuerm » sera opérationnelle à partir de mai 2017.