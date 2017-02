Jeeërfederatioun/Reportage Monique Kater



Hien ass net deen Éischten, deen hei e Responsabilitéitsposten néierleet oder einfach aus dem Comité Directeur vun der Jeeërfederatioun erausgeet. Mä vue, dass de fréiere Journalist Marc Glesener awer a leschter Zäit regelméisseg als Jeeër fir d’Jeeër an am Numm vun der Federatioun geschwat huet, wonnert ee sech elo ëmsou méi, dass hien als Pressespriecher vun der Féderation St Hubert d’Handduch geworf huet.Wat ass lass an der Jeeërfederatioun, firwat rumouert et, obschonns ee sech dach, wéi et schéngt, ewell gutt mam zoustännege Staatssekretär versteet?Wann hien nach a Funktioun wier, hätt hie scho laang eppes gemaach. Dat seet dee Mann, deen iwwer 20 Joer laang gesot huet, wéi den Hues leeft bei de Jeeër; de Camille Studer ass ëmmer nach Éierepresident vun der Federatioun, an et ginn eng ganz Rei Saachen, déi hien opreegen. Zum Beispill déi geplangten Ännerunge bei de Juegdrevéier. 70 Joer wier ee gutt gefuer, an elo d'Hallschent manner Revéier. Hei hätt ee sech misse wieren, iergert sech de Camille Studer. Wann d'Juegde sech sou vergréisseren, wieren et esou vill Louse manner. Den Zweck vum Camille Gira schéngt ze sinn, datt et och sou vill manner Jeeër soll ginn. A vum Fuuss guer net ze schwätzen, sou den Éierepresident; et géif ee sech eben ze vill gefale loossen.Och de Jean-Claude Hosch geet op d'Juegd, nach net grad esou laang wéi de Camille Studer, mee grad esou gär; mam Marc Glesener wier dee fort, deen no baussen e kohärent Bild vun de Jeeër gezeechent hätt. Schonn erëm een, monéiert de Jean-Claude Hosch. Et ass net den Éischten, dee gaangen ass. Et misst ee Rou dra kréien. D'Gesetz wier ee schlecht Gesetz. Mat deenen 22 Reglementer kéint de Minister duerno maachen, wat e wëll. Hie géing fäerten, dass d'Federatioun géing auserneebriechen, dat géing guer näischt bréngen; elo wier nach Zäit fir ze handelen, als Federatioun do aktiv ginn, wou et zielt, sou de Jean-Claude Hosch.

Laang wäerten d'Jeeër – eng Partie vun hinnen op d'mannst - dat Gedeessems hei wuel net méi nokucken. Dat ass op alle Fall d'Gefill, wat den Éierepresident vun der Jeeër-Federatioun huet; de Camille Studer gouf och scho méi wéi eemol ugesprach. Et misst een d'Federatioun rëselen an dem Här Jacobs soen, wéi vill Auer et ass. Et wier eppes ënnerwee.



De Mann selwer misst gesinn, dass et esou net méi ka viru goen, sou de Camille Studer an – als lescht Remark vun Éierepresident zu President nach dat hei. Wann hien an d'Politik geet, soll hien net mengen, datt e Stëmme vun de Jeeër kritt. Do géif e sech formidabel ieren.