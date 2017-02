An 1. Instanz waren dofir 3 Männer zu all Kéiers 15 Méint Prisong veruerteelt ginn; fir zwou vun deene Strofen hate 5 Méint Sursis gegollt.

Déi 3 sollen am November 2015 bei ArcelorMittal zu Esch versicht hunn, fir bannent knapp 5 Stonne bal 5 Tonne Koffer ze klauen! Um Freideg sinn zwee vun de Beschëllegten net ugetrueden.

An deen 3. sot, hien hätt näischt mat der Affär ze dinn an déi zwee aner Männer net kannt. Hie wär deemools op Lëtzebuerg komm, fir Aarbecht ze fannen, hätt zu Esch um Camping gewunnt an eng Kéier engem Landsmann hëllefe wëllen, dee keen Ënnerdaach hat.

D’Affekotin vun der Partie civile ArcelorMittal huet, grad wéi am 1. Prozess, och bal 145.000 € Schuedenersatz gefrot, plus d’Zréckgi vum Koffer. D’Me Gedink huet betount, dass déi 3 Männer wuel wéinst dem Klaue vu Koffer veruerteelt goufen, net awer wéinst dem Schued un engem Trafo, aus deem de Koffer geklaut gi wär. Deen Trafo wär zwar net méi gebraucht, hätt awer solle verkaf ginn.

Fir den Affekot vum Beschëllegte wär deen den Owend vum Virfall wuel mat zwee Landsleit vum Camping fortgefuer, awer wäit ewech vun ArcelorMittal aus der Camionnette geklommen an net um Site gewiescht, sou de Me Roland Michel. Eleng wéinst den, Zitat, “perfektionnéierten Nuese vu Polizisten”, déi ausgesot haten, de Mann hätt no Koffer geroch, wär deen am Prisong gelant; sengem Affekot no wär dat awer och dat Eenzegt, wat sengem Mandant virgehäit gouf. Dee wär onschëlleg an net beim Klauen dobäi gewiescht, soudass hie sollt fräigesprach ginn.

D’Vertriederin vum Parquet général huet awer betount, dass d’Polide op Grond vu verschiddene Vollen Observatiounen op der Plaz gemaach hätt; deen Owend, wéi hie beim Trafo festgeholl gouf, hätt den Ugeklote sengen Aussoen no do al Elektroapparater wëlle fannen. Dobäi hätt hie Schaffhändschen un- an eng Täscheluucht an e Walkie-talkie bei sech gehat. De Mann wéilt awer näischt vun enger Participatioun um Vol wëssen, ma d’Camionnette wär déi vu senge Landsleit gewiescht. Well genuch Elementer géint de Mann géife virleien, sollt et zur Confirmatioun vun der 1. Strof kommen.