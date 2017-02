Hei zu Lëtzebuerg sinn all Kéier ronn 4 Mataarbechter am Service vun der Noutruffzentral.

De Christopher Schuh vum 112



Zanter Juni 2016 huet den 112 ee Computersystem deen soll d’Koordinatioun vum Asaz erliichteren. Dee System gëtt zum Beispill u wéi eng Ambulanz déi séierst op der Plaz wier.

Am Duerchschnëtt schellt den Telefon an der Zentral pro Dag 1.132 Mol. All 11 Minutten gëtt et am Duerchschnëtt een Asaz. Méi wéi d’Halschent vun den Uriff sinn awer keng Noutfäll, esou de Christopher Schuh vun der Noutruffzentral op eiser Antenn. D’Leit géifen dacks uruffe fir generell Informatiounen ze kréien. Den 112 appelléiert dofir un d’Leit esou Informatiounen iwwer aner Weeër sichen ze goen, fir esou Leitungen net onnéideg ze blockéieren.