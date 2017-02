De Chauffeur, deen alkoholiséiert war, war am Rondpoint zu Maarnech vun der Strooss ofkomm a mat der Felg un den Trottoir gestouss.huet e Freiden d'Police géint 17 Auer Kontrolle gemaach. Een Automobilist huet net reagéiert, wéi d'Beamten him en Zeeche gemaach hunn, datt hie sollt stoe bleiwen. De Mann ass einfach weider gefuer, ma konnt kuerz drop awer ugehale ginn. Hien hat vill ze vill gedronk an huet de Führerschäin nach op der Plaz däerften ofginn.An der Nuecht op e Samschden ass op enger ganzer Rei Plazen an Haiser a Wunnengen agebrach ginn, dorënner zu