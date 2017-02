© RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer © RTL Télé Lëtzebuerg / René Pfeiffer « ZréckWeider »

"Et geet ëm d'Iwwerliewen" war d'Invitatioun fir op d'Generalversammlung vun der asbl Aérosport iwwerschriwwen.De Bail fir d'Hangaren um Findel, déi d'Veräiner an der Sportfligerei notzen, leeft am Juli aus. Ma bis ewell ass nach keen neie Kontrakt ënnerschriwwen. Wéi et aus dem Milieu heescht, sollt net nëmmen de Loyer an d'Luucht goen. De Bail géif och op just nach 10 Joer limitéiert an d'Veräiner wieren duerno och net méi Proprietaire vun den Halen. Domadder sinn déi concernéiert Veräiner net averstanen.